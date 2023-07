Rusia a bombardat o clădire a consulatului Chinei la Odessa. Confirmarea a venit de la Beijing La un briefing de presa in cursul zilei de joi, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de externe a fost intrebat daca poate confirma informațiile pe surse privind bombardarea unei cladiri diplomatice a Chinei, la Odesa și daca autoritațile de la Beijing au cerut lamuriri celor de la Moscova."Explozia a avut loc in apropierea Consulatului General al Chinei din Odesa. Unda exploziei a zguduit o parte din invelitoarea pereților și geamurile ferestrelor. Personalul consulatului parasise incinta cu mult timp inainte și nimeni nu a fost ranit (....) China urmarește indeaproape evoluțiile și menține… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

