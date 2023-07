Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rand. Administrația militara din orașul port la Marea Neagra a confirmat ca in aceasta noapte apararea anti-aeriana a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croaziera. In…

- Fortele aeriene din Ucraina au anuntat ca au doborat trei rachete de croaziera si opt drone desfasurate in timpul noptii de sambata spre duminica de fortele ruse in atacuri. Dronele vizau capitala Kiev pentru prima data dupa 12 zile, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Toate tintele aeriene – 8 UAV…

- Un restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a fost lovit marți de cel puțin doua rachete, a indicat guvernatorul regional, potrivit Agerpres care citeaza AFP. Trei persoane au murit, alte 22 sunt ranite, relateaza BBC. ”Doua rachete au fost trase asupra orasului Kramatorsk”, asupra…

- Explozii puternice au rasunat in Odesa in timpul in timpul nopții pe 19 iunie. Potrivit informațiilor preliminare, exploziile sunt rezultatul sistemului de aparare aeriana. Locuitorii din zona sunt indemnați sa se adaposteasca. Oamenii sunt indemnați sa stea departe de ferestre și sa nu filmeze activitatea…

- Rachete rusești au lovit in cursul nopții cladiri civile din portul ucrainean Odesa, situat la Marea Neagra, ucigand cel puțin trei persoane, au declarat miercuri (14 iunie) armata ucraineana și oficiali locali. Rusia a lansat patru rachete de croaziera asupra orașului Odesa, a declarat comandamentul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca intentioneaza sa vorbeasca la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin in curand, pentru a-l indemna sa retraga trupele Rusiei din Ucraina, transmite Reuters. Vorbind la o conventie a bisericii protestante germane din Nurnberg, Scholz a spus ca a…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Un fulger de lumina care a luminat cerul nopții deasupra Kievului in timpul razboiului a dus la confuzie larg raspandita, speculații publice cu privire la ceea ce a provocat-o și glume usoare despre extratereștrii spațiali, intr-un oraș obișnuit cu atacurile rusești cu rachete. Videoclipul obținut de…