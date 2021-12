Rusia a blocat rețeaua TOR Institutia care monitorizeaza telecomunicatiile in Rusia, Roskomnadzor, a blocat reteaua Tor, un instrument care permite pastrarea anonimatului online, autoritatile intensificindu-si astfel controlul asupra internetului in tara, transmite noi.md cu referire la agerpres. Roskomnadzor sustine ca a blocat accesul la acest serviciu din cauza "difuzarii de informatii pe site pentru asigurarea functi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

