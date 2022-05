Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria interzice navelor sub pavilion rusesc sa intre in porturile sale de la Marea Neagra, ca parte a sanctiunilor extinse ale UE, a anuntat duminica Administratia maritima a Bulgariei, transmite The Guardian . Anuntul Bulgariei vine in ziua in care Romania a interzis intrarea in porturile sale a…

- Rusia planuia sa invadeze Ucraina și sa iși atinga obiectivele in cateva zile. In schimb, in mare parte datorita rezistenței eroice a ucrainenilor, „blitzkrieg”-ul rusesc s-a transformat intr-un razboi de atriție. In timp ce trupele rusești sunt blocate pe mai multe fronturi in Ucraina, UE se teme ca…

- Președintele american Joe Biden a discutat astazi, 24 martie, cu liderii UE, NATO și G7, la Bruxelles, despre posibilitatea unei crize alimentare declanșate de invazia Rusiei in Ucraina, numind cele doua țari „coșul de paine” al Europei, potrivit CNN . ”Lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

- Invazia rusa a Ucrainei si devastarea pe scara larga a tarii, precum si sanctiunile economice impuse fata de Rusia ridica spectrul unei alte crize alimentare mondiale, conform unei analize World Vision Romania. Astfel, o tema tot mai relevanta pentru agricultura din Romania si din lume este cum sa…

- Agricultura 4.0: cum sa creștem producția agricola, folosind mai puține resurse – o tema tot mai relevanta pentru agricultura din Romania si din lume – In 2021, Rusia și Ucraina s-au clasat printre primii trei exportatori mondiali de grau, orz, porumb, semințe de floarea soarelui și ulei de floarea…

- Razboiul din Siria a implinit marti 11 ani, cu un bilant de circa 610.000 de morti si insecuritate alimentara pentru populatie, o criza ce s-ar putea agrava dupa invazia asupra Ucrainei declansata de Rusia, un aliat cheie al Damascului, noteaza agentia EFE intr-o sinteza a situației din Siria.