Rusia a blocat la ONU un proiect de rezoluţie asupra Libiei Rusia a blocat miercuri un proiect de rezolutie britanic asupra Libiei ce urma sa fie supus, incepand de joi, unui vot in Consiliul de Securitate al ONU, potrivit unor surse diplomatice, informeaza AFP. O procedura de acceptare tacita a fost stabilita pentru acest text ce expira miercuri la orele 19:00 si la finalul careia s-ar fi putut da unda verde pentru un vot in urmatoarele 24 de ore. Cu putin timp inainte de orele 19:00, Rusia a blocat aceasta procedura, cerand o serie de amendamente la proiect. Potrivit acestora, consultate de AFP, Rusia cere inclusiv o modificare a mentiunii privind "preocuparea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

