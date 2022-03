Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, afirma ca asa-numita operatiune militara speciala declansata de Rusia in Ucraina „nu a reusit inca”, sustinand ca aceasta este inca in curs si ca se desfasoara „strict conform planului” stabilit. El sustine in continuare ca armata rusa nu ataca…

- Rusia susține ca Zelenski ar accepta sa negocieze despre Crimeea, Lugansk și Donețk, pentru a obține incetarea razboiului in Ucraina. Agenția oficiala de presa rusa, TASS, anunța ca Zelenski s-ar fi referit la aceste negocieri intr-un interviu. „Sunt gata sa discut aceste teme la prima mea intalnire…

- Putin saluta „operațiunea speciala din Ucraina”. A aparut pe scena la un miting, pe stadionul Luzhniki din Moscova, sarbatorind opt ani de la anexarea Crimeei. Rusia a trimis zeci de mii de trupe in Ucraina pe 24 februarie, intr-un efort de a degrada capacitațile militare ale vecinului sau din sud și…

- Rusia a bombardat o baza militara din vestul Ucrainei, din orașul Yavoriv, aflat la 20 de kilometri de granița Ucrainei cu Polonia. Asupra acestei locații militare, armata rusa a lansat circa 30 de rachete. Guvernatorul regiunii Lvov a anunțat ca atacul a produs noua morți și 57 de raniți. Ministrul…

- Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat ca a primit „rapoarte credibile” cu privire la mai multe cazuri in care forțele ruse au folosit muniții cu dispersie in zonele populate din Ucraina, adaugand ca utilizarea fara discernamant a unor astfel de arme ar putea echivala cu crime de razboi. Agenția…

- Potrivit ultimului sondaj de opinie din Rusia, 60% dintre ruși sunt de acord operațiunea militara in Ucraina, doar 22% dintre ruși nu susțin intervenția militara in Ucraina, a transmis pentru Telejurnal Liviu Iurea.

- Cetatenii britanici care aleg sa ramana in Ucraina nu ar trebui sa se astepte la o evacuare militara daca izbucneste un conflict cu Rusia , a declarat Ministrul britanic al fortelor armate James Heappey. „Va fi o mare diferența intre ceea ce s-a intamplat in Afganistan vara trecuta și ceea ce s-ar putea…

- Trupele ucrainene s-au antrenat vineri la baza militara Yavoriv din vestul Ucrainei cu rachete antitanc, lansatoare și alte echipamente militare livrate de SUA ca parte a unui pachet de securitate de 200 de milioane de dolari care sprijina Ucraina. Washingtonul a declarat ca va continua sa sprijine…