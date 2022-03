Stiri pe aceeasi tema

Noi acțiuni impotriva presei independente luate de autoritațile de reglementare a mass-media din Rusia. ONG-ul de monitorizare GlobalCheck a confirmat ca mai multe site-uri au fost „parțial blocate" pe teritoriul Rusiei. Jurnaliștii agenției France Presse din Moscova nu au putut accesa nici Facebook,…

Canalele YouTube ale mass-media ruse RT si Sputnik au fost blocate in toata Europa de platforma video, "tinand cont de razboiul in curs in Ucraina", a anuntat YouTube marti, informeaza AFP.

YouTube a blocat mai multe canale rusești, inclusiv instituția de presa finanțata de stat, Russia Today, dar și Sputnik din intreaga Europa, inclusiv din Marea Britanie. Anunțul a fost facut marți pe Twitter de Google Europe. „Din cauza razboiului aflat in desfașurare in Ucraina, blocam canalele YouTube…

Curtea Penala Internaționala va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut de procurorul Karim Khan, potrivit BBC. „Exista o baza rezonabila pentru a crede ca atat presupusele crime de razboi, cat și crime impotriva umanitații au fost comise…

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat in aceasta dupa-amiaza ca UE inchide complet spațiul sau aerian pentru aeronavele din Federația Rusa.

Celebra grupare de hackeri Anonymous se implica in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Aceștia declara razboi cibernetic Rusiei și au facut asta chiar prin intermediul site-ului Russia Today.

Site-ul administrației prezidențiale din Federația Rusa, Kremlin.ru, are serioase probleme de funcționare, informeaza postul de propaganda rusa Russia Today. De asemenea, au fost raportate, intreruperi in masa pe site-urile web ale Guvernului Rus.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a spus din nou ca exista o amenintare de razboi in Europa. La Conferinta de Securitate de la Munchen sambata dimineata, Scholz a spus ca Occidentul este pregatit sa raspunda imediat la actiunile militare ruse, dar accentul a fost pus pe discutii pentru a gasi o…