Stiri pe aceeasi tema

- Agentia spatiala rusa, Roscosmos, a anuntat joi ca ofera prioritate productiei de sateliti militari, din cauza izolarii in crestere a Rusiei pe scena internationala, la o saptamana dupa ce a invadat Ucraina, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Accesul la Twitter, unde sunt postate imagini ale suferințelor provocate de invazia rusa in Ucraina, a fost blocat pentru utilizatorii din Rusia, a declarat pentru BBC compania de conectivitate la internet NetBlocks. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) isi exprima, intr-un comunicat de presa transmis sambata, regretul cu privire la neadoptarea, de catre Consiliul de Securitate al ONU (CSONU), reunit la 25 februarie, a proiectului de rezolutie privind situatia din Ucraina. Potrivit MAE, proiectul a fost votat…

- Twitter si-a oprit publicitatea in Rusia si Ucraina, in contextul invaziei ruse asupra tarii vecine, transmite sambata DPA, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Rusia „taie” accesul la Facebook pe teritoriul țarii: Moscova acuza Meta ca a incalcat „drepturi fundamentale ale omului” Rusia „taie” accesul la Facebook pe teritoriul țarii: Moscova acuza Meta ca a incalcat „drepturi fundamentale ale omului” Autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia, Roskmnadzor,…

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat vineri ca limiteaza partial accesul la Meta Platforms (FB.O) Facebook, ca raspuns la restrictiile pe care gigantul american al retelelor de socializare le-a impus presei ruse,

- Premierul Nicolae Ciuca condamna decizia Federatiei Ruse de a invada teritoriul Ucrainei, pe care o considera "un act ilegal de agresiune" si subliniaza solidaritatea cu Guvernul de la Kiev, reiterand totodata ca este prioritara protejarea cetatenilor romani aflati pe teritoriul ucrainean. Fii…

- Organizatia nonguvernamentala rusa OVD-Info, care contabilizeaza arestarile din timpul manifestatiilor opozitiei in Rusia, a anuntat sambata ca site-ul sau a fost blocat de Agentia de supraveghere din domeniul telecomunicatiilor si mass-media, Roskomnadzor, intr-un context marcat de represalii in crestere…