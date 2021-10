Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, un apropiat al lui Vladimir Putin, a luat masuri disciplinare impotriva subordonaților sai din Sankt- Petersburg pentru ca au trimis Garda de Onoare a armatei Rusiei la prima nunta regala din țara de mai bine de un secol. Garda de Onoare a armatei ruse a fost…

- Senatori americani de prim-plan cer Guvernului lui Joe Biden sa analizeze expulzarea a pana la 300 de diplomati rusi, daca Moscova nu emite vize suplimentare personalului Ambasadei Statelor Unite, relateaza AFP. Statele Unite au protestat in mod oficial dupa ce Moscova a interzis, in august, angajarea…

- Sub numele de cod Zapad 2021, la aceste manevre participa, potrivit oficialilor rusi, aproape 200.000 de militari, cu 80 de avioane și elicoptere, 290 de tancuri, 240 de lansatoare de rachete si 15 nave de razboi. Exercițiile care dau fiori sunt in plina desfașurare in Rusia și Belarus…

- Franta a incheiat, vineri seara, evacuarile din Afganistan., a anuntat ministrul Apararii, Florence Parly. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate, dintre care 2.600 de afgani. "Operatiunea Apagan, declansata la 15 august la cererea presedintelui Republicii, s-a incheiat in aceasta seara",…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat, joi, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, si cu premierul Italiei, Mario Draghi, despre conflictul din Afganistan, pledand pentru identificarea modalitatilor de facilitare a evacuarilor si de oferire a asistentei umanitare. Discutiile…

- Cinci mari centre industriale și științifice urmeaza sa fie inființate in Siberia, iar capitala Rusiei trebuie mutata acolo, potrivit World Today News. Acest lucru se ințelege din cuvintele ministrului rus al Apararii, Serghei Shoigu, la o intalnire cu oamenii de știința din filiala…