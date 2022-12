Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au tras peste 1.000 de rachete care au vizat reteaua electrica a Ucrainei, care inca functioneaza in ciuda unor pagube majore, spune directorul executiv al operatorului de retea Ukrenergo. Un raport facut public de Politico arata ca Ucraina a folosit drone sovietice pe care le-a modificat…

- Ministerul Sanatatii din Ucraina a transmis marti ca le-a cerut oficialilor regionali sa ia in considerare suspendarea operatiilor care nu sunt esentiale, pana cand situatia din tara se va stabiliza.Cele opt valuri de atacuri aeriene rusesti asupra infrastructurii critice in ultimele saptamani au afectat…

- Rusia a riscat sa provoace o „catastrofa nucleara și radioactiva” lansand atacuri in care toate centralele nucleare ale Ucrainei au fost deconectate de la rețeaua electrica pentru prima data in 40 de ani, a declarat șeful companiei energetice nucleare a Ucrainei.

- Iranul va trimite cel puțin 1.000 de arme, inclusiv rachete balistice cu raza scurta de acțiune și mai multe drone de atac, pentru a le folosi in razboiul sau impotriva Ucrainei, au declarat pentru CNN oficiali dintr-o țara occidentala, care monitorizeaza indeaproape programul de arme al Iranului. Transportul…

- Forțele rusești au vizat sambata instalații energetice din vestul Ucrainei, a declarat operatorul Ukrenergo, in timp ce oficialii au raportat intreruperi de energie electrica in mai multe parți ale țarii. In mai multe așezari din regiunea Odesa nu exista energie electrica, din cauza a doua atacuri cu…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia transforma rețeaua electrica a Ucrainei in camp de lupta. Atacurile asupra infrastructurii electrice determina populația sa se refugieze spre Europa.

