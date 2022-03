Rusia a atacat asupra unei baze în apropierea frontierei cu Polonia Fortele ruse au bombardat duminica, 13 martie, o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters, citate de Agerpres. Pare sa fie cel mai vestic atac al Rusiei in […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce șeful diplomației ruse a declarat ca Rusia nu a atacat Ucraina, televiziunea de știri a incetat sa mai difuzeze discursul sau. „Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-a putut spune la Polsat News”, a spus Igor Sokolowski, moderatorul programului, scrie site-ul polonez Onet. Ministrul de…

- Rusia a bombardat si a avariat baza aeriana a armatei ucrainene de la Starokosteantiniv, cu arme cu raza lunga de actiune de mare precizie, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters. „Fortele armate ale Rusiei continua sa loveasca infrastructura militara a Ucrainei”, a declarat purtatorul…

- Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite o echipa mixta de experți in apararea cibernetica, in Ucraina, scrie News.ro, potrivit Reuters, Decizia vine in contextul in care Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.„Ucraina ar putea…

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- Doua avioane militare americane au putut fi vazute aterizand luni dimineata pe un aeroport din Polonia, iar mai multe alte zboruri sunt asteptate in cursul zilei pentru a aduce majoritatea trupelor suplimentare a caror trimitere in Europa a fost ordonata de catre presedintele american Joe Biden saptamana…

- Un fost consilier pentru securitatea naționala a Casei Albe, Fiona Hill, a declarat miercuri, la o audiere a Comisiei pentru Securitate și Cooperare in Europa, la Washington, ca președintele rus Vladimir Putin „nu blufeaza” cu Ucraina.„De asemenea, experiența mea despre Putin este ca, de obicei, daca…

- Un fost consilier pentru securitatea naționala a Casei Albe, Fiona Hill, a declarat miercuri, la o audiere a Comisiei pentru Securitate și Cooperare in Europa, la Washington, ca președintele rus Vladimir Putin „nu blufeaza” cu Ucraina.„De asemenea, experiența mea despre Putin este ca, de obicei, daca…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…