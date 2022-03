Sanctiunile au intrerupt furnizarea de avioane, piese si servicii catre Rusia, in timp ce companiile aeriene ruse au 515 avioane inchiriate din strainatate. ”Am pierdut 78 de avioane”, a spus Saveliev, adaugand ca aceste avioane au fost confiscate in strainatate si nu vor fi returnate Rusiei. Rusia a adoptat o lege care permite companiilor aeriene ale tarii sa inscrie aeronavele inchiriate de la companii straine in registrul de aeronave al Rusiei, dar companiile aeriene ezita sa o foloseasca, temandu-se ca ar putea pune in pericol relatiile cu partenerii internationali. Rusia avea 1.367 de avioane…