- A patra runda de negocieri intre Rusia si Ucraina a inceput luni, prin veideoconferinta, anunta negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. "Comunicarea (cu Moscova) ramane stabila, chiar daca e complicat", scrie el intr-un mesaj…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE. „Momentan nu se stie cind vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook. {{598471}}Anterior,…

- Ucraina a rezistat eroic in ultimele 72, insa va putea face fața in continuare? Doua scenarii sunt posibile. Cozmin Gușa susține ca exista doua scenarii pentru situația din Ucraina. Una dintre ele ar putea fi ocuparea Kievului și ruperea țarii in doua. Cel de al doilea scenariu este ca Ucraina sa reziste,…

- „Informațiile noastre indica, de asemenea, ca Rusia intenționeaza sa amenințe cu uciderea membrilor familiei soldaților ucraineni daca aceștia nu se predau”, a spus oficialul, care a laudat și „curajul incredibil” de care au dat dovada ucrainenii in prima zi de lupta. Departamentul de Stat nu a raspuns…

- Un nou val de infecții cauzate de varianta Omicron a coronavirusului se indreapta spre estul Europei, a anunțat marți Organizația Mondiala a Sanatații, indemnand autoritațile sa grabeasca vaccinarea. In ultimele doua saptamani, cazurile de COVID-19 au crescut mai mult de doua ori in Armenia, Azerbaidjan,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat declarația facuta de ambasadorul ucrainean la Londra, Vadim Pristaiko, potrivit caruia Kievul și-ar putea reconsidera planurile de aderare la NATO pentru a preveni un razboi.

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a afirmat ca "nu exista mari beneficii" in vizitarea bazei de la Deveselu, adaugand ca Moscova prefera "adoptarea de tratate in scris" care sa o asigure de caracterul defensiv al facilitatii militare. "In Deveselu a fost lansat modelul numit…

- Ministerul rus al Apararii a lansat un videoclip cu o tabara militara inființata in Belarus unde au inceput exercițiile militare. Vor avea loc in perioada 10 – 20 februarie și au ca scop „sa exerseze coordonarea forțelor aliate”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Luni, 31 ianuarie, Casa Alba…