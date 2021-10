In Rusia, consumul de gaze a ajuns la un nivel record, a anunțat, sambata, vicepremierul rus Alexandr Novak, precizand, insa, ca Moscova este pregatita sa creasca livrarile in Europa, daca i se va solicita acest lucru. Preturile spot ale gazelor au crescut cu 800% in acest an, ca urmare a redresarii cererii dupa pandemia de […] The post Rusia a ajuns la un consum record de gaze/ Vicepremierul Novak: Moscova este gata sa creasca livrarile in Europa, daca i se va solicita first appeared on Ziarul National .