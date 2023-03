Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Aprofundarea relatiei dintre China si Rusia se datoreaza in mare parte interesului lor reciproc de a sfida influenta globala a SUA, a declarat, marti, John Kirby, coordonatorul de comunicare strategica al Consiliului National de Securitate, pentru CNN."Acolo unde se intersecteaza este respingerea…

- Folosirea rachetelor hipersonice "Kinjal" de catre Rusia in Ucraina a aratat ca SUA și aliații sai nu detin arme analoage, ca sunt greu de interceptat cu sistemele moderne de aparare antiracheta și pot fi echipate cu focoase convenționale și nucleare, se afirma intr-un articol publicat in The Washington…

- Rusia si Statele Unite raman in contact asupra New START, care limiteaza numarul de focoase nucleare strategice pe care cele doua puteri nucleare le pot desfasura, in pofida faptului ca Moscova si-a suspendat participarea la acord, a declarat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat…

- Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anuntat luni ca a inceput sa pompeze petrol din Kazahstan spre Germania via Polonia, prin conducta Drujba, in timp ce, in paralel, a oprit livrarile de petrol rusesc spre Polonia, informeaza Reuters citand agentiile…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat ca Rusia nu a avut de ales si a trebuit sa ia in considerare capacitatile nucleare ale NATO, in situatia in care alianta militara condusa de SUA incearca sa obtina infrangerea Rusiei, a informat agentia de presa TASS duminica. Putin a afirmat ca Occidentul intentioneaza…

- Ministrul rus de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca omologul sau american Antony Blinken i-a transmis un mesaj in care cere Rusiei sa-si retraga trupele din Ucraina si sa opreasca campania miliara, transmite agenția rusa de presa TASS. Mesajul i-a fost transmis prin intermediul ministrului…

- Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca puternicul complex militar-industrial al Rusiei isi sporeste producția și acesta este unul dintre principalele motive pentru care Rusia va invinge in Ucraina, informeaza agenția de presa Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai…