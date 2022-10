Rusia a absentat de la o reuniune a ONU pe tema drepturilor omului

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anuntat sambata un ajutor umanitar de 400 milioane de dolari pentru Kiev si printul ei mostenitor Mohammed bin Salman a vorbit la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat agentia oficiala de presa SPA, citata de France Presse. Printul a subliniat „pozitia regatului…

- Referendumurile de anexare care se vor incheia marti in patru zone din Ucraina controlate de Moscova vor avea „consecinte” pentru aceste teritorii, in special in planul securitatii lor cu o posibila protectie nucleara, a transmis purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, informeaza Agerpres…

- Serviciile ruse de securitate au anunțat marți ca au arestat un manager de top al unei fabrici de aviație, suspectat de inalta tradare pentru ca a transmis Ucrainei informații secrete din domeniul apararii, informeaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times . Serviciul Federal de Securitate…

- Patru corpuri de civili ucisi au fost gasite cu „urme de tortura” in localitatea Zaliznicinoie, in regiunea Harkov, recent recucerita de Kiev de la fortele ruse, a anuntat luni Parchetul ucrainean, citat de France Presse. Cele patru cadavre, potrivit acestuia, au fost gasite duminica si „purtau semne…

- Administratia de la Moscova a cerut, luni dupa-amiaza, convocarea unei noi reuniuni a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema situatiei de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlu trupelor ruse.

- Rusia a anuntat joi ca a refuzat ca Elvetia sa reprezinte diplomatic Ucraina pe teritoriul rus, estimand ca Berna si-a ''pierdut statutul sau neutru'' atunci cand a sanctionat Moscova pentru ofensiva militara lansata contra Ucrainei, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Uniunea Europeana condamna "violarea iresponsabila" a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. "UE condamna activitatile militare…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au decis vineri sa consolideze cooperarea energetica si economica in urma intrevederii lor la Soci (Rusia), pe malul Marii Negre, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, citat de France Presse. Cei doi lideri s-au pus de acord…