Rusia a adus noi sisteme anti-aeriene in Belarus, in mijlocul tensiunilor provocate de criza din Ucraina. Oamenii lui Vladimir Putin au trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022". Un divizion este format din 12 vehicule de lupta, fiecare din […]