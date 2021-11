Rusia: 52 de morţi după un accident minier în Siberia UPDATE, 26.11.2021, ora 5:00 – In total, 52 de persoane – 46 de mineri si sase membri ai echipelor de salvare – si-au pierdut viata joi dupa un accident intr-o mina de carbune din Siberia, o noua catastrofa care loveste un sector frecvent indoliat in Rusia. noteaza AFP. Daca bilantul initial al acestui accident care a avut loc in cursul diminetii a fost de 14 morti, a crescut brusc la caderea noptii. ‘Potrivit informatiilor preliminare, nimeni nu a supravietuit in mina. 52 de persoane au murit’, a informat agentia oficiala TASS, citand o sursa din cadrul serviciilor de salvare. Accidentul a costat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total, 52 de persoane - 46 de mineri si sase membri ai echipelor de salvare - si-au pierdut viata joi dupa un accident intr-o mina de carbune din Siberia, o noua catastrofa care loveste un sector frecvent indoliat in Rusia. noteaza AFP preluat de agerpres. Daca bilantul initial…

- Trei membri ai echipelor de salvare au murit in cursul interventiei pentru salvarea minerilor blocati intr-o mina din Siberia, astfel ca bilantul victimelor a ajuns la 14 morti, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. In momentul de fata, operatiunea pentru salvarea celor 35 de…

- Un avion de marfa rusesc Antonov An-12 care avea la bord șapte persoane s-a prabușit miercuri în Siberia și a fost cuprins de flacari dupa ce a disparut de pe radar chiar în afara orașului Irkutsk, a anunțat ministerul serviciilor de urgența, relateaza Reuters. Avionul s-a prabușit în…

- Un avion marfa rusesc Antonov An-12 care transporta șapte persoane s-a prabușit miercuri in Siberia și a fost cuprins de flacari dupa ce a disparut de pe radar chiar in afara orașului Irkutsk, a anunțat ministerul serviciilor de urgența, potrivit Reuters . Avionul s-a prabușit in apropierea satului…

- Bilantul incendiului la o uzina de fabricare a prafului de pusca din regiunea rusa Riazan (vestul Rusiei), circa 200 km sud de Moscova, a crescut la cel putin 15 morti, au indicat autoritatile regionale, citat de AFP, in timp ce agentia de presa TASS, citandu-l pe viceministrul rus al sanatatii Aleksei…

- Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut tarie care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, relateaza HotNews.ro . „Ca urmare, 18 persoane au murit din cauza consumului lichidului menționat”, a spus comisia.A fost deschisa o ancheta pentru „vanzarea de…

- Comisia de ancheta a Rusiei a anunțat ca 18 persoane au murit dupa ce au baut alcool care conținea metanol în orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP. Potrivit Comisiei de ancheta, „mai multe persoane au vândut cetațenilor un lichid alcoolic (alcool metilic) care era periculos…

- Cinci dintre cei șase membri ai echipajului elicopterului MH-60, prabușit marți in Oceanul Pacific, au fost declarați decedați, a anunțat, sambata, Marina americana. A șasea persoana care se afla in aparatul de zbor s-ar fi salvat, potrivit AFP, citata de Agerpres. Anunțul reprezentanților Marinei vine…