Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Marți vor avea loc ultimele partide din cadrul primei faze a grupelor turneului final al Cupei Mondiale. Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal sunt cele doua meciuri ale Grupei H care vor avea loc marți. Ziua se va incheia cu o noua reprezentatie a gazdelor, Rusia urmand sa intalneasca…

- RUSIA 2018. Anglia a debutat cu dreptul și cu emoții la turneul final al Cupei Mondiale. Leii britanici s-au impus, in prelungiri, in fața Tunisiei, scor 2-1, grație dublei reușite de capitanul Harry Kane. Englezii au inceput in forța și au avut doua mari ocazii de gol in primele 3 minute, insa golul…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…

- Rusia 2018. Portugalia, campioana en titre a Europei, și Spania, campioana Mondiala din 2010, au oferit o partida incantatoare in grupele de la Campionatul Mondial din Rusia. Cele doua au remizat, scor 3-3, la capatul unui meci in care Cristiano Ronaldo a stralucit, superstarul de la Real Madrid reușind…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…