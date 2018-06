RUSIA 2018. Islanda va debuta astazi la Campionatul Mondial, devenind a 33-a nationala din istorie, afiliata UEFA, care participa la cea mai prestigioasa competitie a sportului rege. In ziua meciului cu Argentina, care va incepe la ora 16:00, ora Romaniei, in Islanda nu vor avea loc nunți. Bisericile vor fi inchise pe toata durata zilei, The post RUSIA 2018. Țara in care nu se fac nunți astazi pentru ca debuteaza naționala la CM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .