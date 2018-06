Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni programeaza ultimele meciuri din Grupele A și B, in urma carora se vor stabili primele dueluri din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial. De la ora 17:00 se vor disputa partidele Uruguay vs Rusia și Arabia Saudita vs Egipt, iar ziua va fi inchisa de confruntarile Spania vs…

- Programul meciurilor de luni, 25 iunie la CM 2018: 17,00 (ora Romaniei) Arabia Saudita - Egipt, la Volgograd (Volgograd Arena, TVR 2), in Grupa A17,00 (ora Romaniei) Uruguay - Rusia, la Samara (Samara Arena, TVR 1, TVR HD), in Grupa A21,00 (ora Romaniei) Spania - Maroc, la Kaliningrad…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia programeaza luni ultimele meciuri din Grupele A si B, care vor oferi primele doua optimi de finala. Programul meciurilor de luni, 25 iunie: 17,00 (ora Romaniei) Arabia Saudita - Egipt, la Volgograd (Volgograd Arena, TVR 2), in Grupa A 17,00 (ora…

- Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial din 2018! 20 iunie, ora 17:00 - Uruguay - Arabia Saudita (Rostov-pe-Don)20 iunie, ora 14:00 - Portugalia - Maroc (Moscova, Lujniki)20 iunie, ora 20:00 - Iran - Spania (Kazan).......Programul complet:Grupa A:14 iunie, ora 17:00 - Rusia - Arabia…

- RUSIA 2018. FIFA a deschis o ancheta la scurta vreme dupa ce Campionatul Mondial de fotbal din Rusia a inceput. Asta dupa ce meciul Uruguay – Egipt (1-0) s-a jucat pe un stadion aproape gol. Partida a avut loc pe Ekaterinburg Arena, cel mai estic dintre stadioanele acestui turneu. Oficial, au fost 27.015…

- RUSIA 2018. Faraonii au fost rapuși cu un minut inaintea finalului partidei cu Cavani și compania. Uruguay a trecut de Egipt, scor 1-0, printr-un gol marcat in minutul 89 de Jose Maria Gimenez. In ciuda faptului ca toți fanii fotbalului așteptau o confruntare spectaculoasa intre perechea Suarez – Cavani…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- (Inca) Nu știu daca s-au intalnit cele mai „modeste” participante la actuala ediție a Campionatului Mondial de fotbal; cel puțin așa rezulta din clasamentul FIFA… Am vazut echipa-gazda cu randament „mincinos”, in condițiile apararii parodice a saudiților (Omar și Osama transformandu-se intr-un fel de…