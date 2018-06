Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am intrat in atmosfera la victoria tarii gazda cu Arabia Saudita (5-0 pentru Rusia), este momentul sa trecem la lucruri mai serioase, la echipele cu pretenții de la acest turneu final de fotbal. Spania (campioana mondiala in urma cu 8 ani in Africa de Sud) o va intalni pe Portugalia (regina…

- Faza grupelor Grupa A Egipt Rusia Arabia Saudita Uruguay Meciuri: 14.06 18:00 Rusia – Arabia Saudita 15.06 15:00 Egipt – Uruguay 19.06 21:00 Rusia – Egipt 20.06 18:00 Uruguay – Arabia Saudita…

- Campionatul Mondial de fotbal incepe, joi, pe “Luzhniki” din Moscova unde va avea loc partida inaugurala, adica exact in același loc in care vom vedea marea finala din 15 iulie. Rusia și Arabia Saudita se vor afla in lumina reflectoarelor incepand cu ora 18.00 (ora Romaniei). Competiția va fi transmisa,…

- Cea mai mare lovitura suferita de o echipa cu tradiție, cu doar doua zile inainte de inceperea Campionatului Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Spania a ramas fara selecționer, cu 3 zile inaintea primului meci pe care il va susține la Mondial, cu Portugalia. Anunțat marți seara oficial la Real Madrid, Julen…

- Real Madrid a anunțat ca a semnat un contract cu un nou antrenor, in urma demisiei neașteptate a lui Zinedine Zidane, imediat dupa caștigarea Ligii Campionilor. Echipa madrilena a informat public ca selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, va fi noul antrenor al echipei Real Madrid. Tehnicianul urmeaza…

- Inca un gest imens facut de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo, capitanul selectionatei Portugaliei, campioana en titre a Europei la fotbal, a indeplinit marti visul a doi copii bolnavi din tara sa, pe care i-a intalnit in cadrul unei initiative a Fundatiei Make-a-Wish. Copiii, Joao si Francisca, au…

- Nigerianul Nwankow Kanu (41 de ani) a fost jefuit in aeroportul international Sheremetyevo din Moscova, conform The Sun. Hotii au pus mana pe 8.250 de lire sterline, bani care se aflau intr-unul din bagajele fostului atacant, prezent in Capitala Rusiei pentru un meci demonstrativ organizat de FIFA.…