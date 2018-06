Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia incep, astazi, cu meciul Franta – Argentina, care se va disputa de la ora 17.00, la Kazan. Tot astazi, de la ora 21.00, Uruguay si Portugalia vor juca in optimi la Soci, pe Stadionul Fist. Franta va intalni Argentina, sambata, 30 iunie, iar…

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal programeaza meciuri foarte interesante. Capul de afiș este chiar prima partida, cea dintre Franța și Argentina, in timp ce disputa cea mai dezechilibrata se anunța a fi cea dintre Belgia și Japonia. Optimi de finala: Franța – Argentina,…

- RUSIA 2018. Marți se termina și partidele din Grupele C și D ale Cupei Mondiale. Franța și Croația sunt deja calificate, in schimb Argentina are emoții uriașe. Parcursul de pana acum al lui Messi și compania la turneul final a fost un dezastru. Sud-americanii iși joaca astazi ultima șansa de a se califica…

- RUSIA 2018. Croatia a obtinut calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a invins, joi seara, la Nijnii Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. In schimb, Leo Messi și colegii sai sunt aproape de a parasi turneul final. Sud-americanii au nevoie de jocul rezultatelor pentru…

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia – Argentina la Cupa Mondiala 2018, chiar daca „nationala” tarii sale a debutat la competitia din Rusia cu o victorie chinuita in fata Tunisiei (2-1). Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- RUSIA 2018. Islanda va debuta astazi la Campionatul Mondial, devenind a 33-a nationala din istorie, afiliata UEFA, care participa la cea mai prestigioasa competitie a sportului rege. In ziua meciului cu Argentina, care va incepe la ora 16:00, ora Romaniei, in Islanda nu vor avea loc nunți. Bisericile…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…