- Tunisia a obtinut primele puncte, dupa ce a castigat partida cu Panama, din ultima etapa a Grupei G. 2-1 a fost scorul intalnirii dintre cele doua nationale, eliminate inca de dinaintea startului meciului. Intr-un meci in care miza a fost doar locul 3 in grupa, Tunisia si Panama au oferit o prima repriza…

- Anglia -Belgia este socul zilei la Campionatul Mondial. Ambele echipe sunt calificate in optimi, iar cine castiga termina grupa pe primul loc si ramane pe partea de tablou unde mai sunt Uruguay, Portugalia, Franta, Argentina si Brazilia.

- Franta, castigatoarea Grupei C, va intalni Argentina, a doua clasata in Grupa D, in timp ce Croatia, locul 1 in Grupa D, se va duela cu Danemarca, locul 2 in Grupa C. CM 2018. OPTIMI DE FINALA 30 iunie, ora 17:00, Kazan: FRANTA - ARGENTINA 30 iunie, ora 21:00, Soci: URUGUAY –…

- RUSIA 2018. Marți se termina și partidele din Grupele C și D ale Cupei Mondiale. Franța și Croația sunt deja calificate, in schimb Argentina are emoții uriașe. Parcursul de pana acum al lui Messi și compania la turneul final a fost un dezastru. Sud-americanii iși joaca astazi ultima șansa de a se califica…

- Noua state membre ale Uniunii Europene vor semna un acord pentru infiintarea unei forte militare comune, o initiativa sustinuta si de Marea Britanie, scrie The Guardian, citat de news.ro. Ministrii Apararii din Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania si Portugalia…

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia – Argentina la Cupa Mondiala 2018, chiar daca „nationala” tarii sale a debutat la competitia din Rusia cu o victorie chinuita in fata Tunisiei (2-1). Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- Romania a ramas pe locul 32 in topul FIFA. Clasamentul este dominat de Germania. Selectionata Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul mondial dat publicitatii de Federatia internationala de fotbal (FIFA), dominat in continuare de campioana lumii, Germania. Reprezentativa statului Chile, pe care…