Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de sambata va fi una plina de fotbal, patru meciuri urmand sa aiba loc in cadrul Campionatului Mondial din Rusia. Primele doua confruntari ale zilei va aduce in "scena" doua foste campioane mondiale. Franta (in 1998) va debuta impotriva Australiei, in timp ce Argentina (1978, 1986) va infrunta…

- Sâmbata va fi prima din cele cinci zile care programeaza câte patru meciuri la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie) si va consemna debutul unor foste campioane mondiale, Franta (1998) si Argentina (1978, 1986).

- RUSIA 2018. Faraonii au fost rapuși cu un minut inaintea finalului partidei cu Cavani și compania. Uruguay a trecut de Egipt, scor 1-0, printr-un gol marcat in minutul 89 de Jose Maria Gimenez. In ciuda faptului ca toți fanii fotbalului așteptau o confruntare spectaculoasa intre perechea Suarez – Cavani…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 a inceput, iar motanul Ahile a prezis deja corect castigatoarea din primul meci, Rusia vs Arabia Saudita (scor 5 - 0). Mai mult, in 2010 caracatita Paul a ales echipa castigatoare in 12 din 14 meciuri la World Cup. Acum, in 2018, avem la dispozitie si unelte high-tech…

- Cea mai mare lovitura suferita de o echipa cu tradiție, cu doar doua zile inainte de inceperea Campionatului Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Spania a ramas fara selecționer, cu 3 zile inaintea primului meci pe care il va susține la Mondial, cu Portugalia. Anunțat marți seara oficial la Real Madrid, Julen…

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, citata de news.ro. Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea acestui text,…

- Procentul de achitari al dosarelor trimise in judecata de Direcția Naționala Anticorupție este uriaș, in comparație cu cel inregistrat in cauzele de corupție din Franța, țara care a inspirat sistemul de drept de la noi. Jurnalista Sorina Matei a dezvaluit, vineri seara, la B1Tv, un document oficial…