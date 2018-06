Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia incep, astazi, cu meciul Franta – Argentina, care se va disputa de la ora 17.00, la Kazan. Tot astazi, de la ora 21.00, Uruguay si Portugalia vor juca in optimi la Soci, pe Stadionul Fist. Franta va intalni Argentina, sambata, 30 iunie, iar…

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal programeaza meciuri foarte interesante. Capul de afiș este chiar prima partida, cea dintre Franța și Argentina, in timp ce disputa cea mai dezechilibrata se anunța a fi cea dintre Belgia și Japonia. Optimi de finala: Franța – Argentina,…

- Fundasul Samuel Umtiti s-a aratat increzator ca Franta va invinge Argentina, vicecampioana mondiala, in meciul programat sambata la Kazan, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, relateaza EFE. ''Avem incredere, dar fara excese, ne cunoastem punctele forte…

- RUSIA 2018. Diego Maradona (57 de ani) a fost in centrul atentiei la meciul Nigeria – Argentina 1-2, care a asigurat calificarea “Pumelor” in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. “El Pibe d’Oro” a fost luat pe brate si dus la spital la finalul meciului de la Sankt Petersburg, informeaza…

- RUSIA 2018. Marți se termina și partidele din Grupele C și D ale Cupei Mondiale. Franța și Croația sunt deja calificate, in schimb Argentina are emoții uriașe. Parcursul de pana acum al lui Messi și compania la turneul final a fost un dezastru. Sud-americanii iși joaca astazi ultima șansa de a se califica…

- RUSIA 2018. Croatia a obtinut calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a invins, joi seara, la Nijnii Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. In schimb, Leo Messi și colegii sai sunt aproape de a parasi turneul final. Sud-americanii au nevoie de jocul rezultatelor pentru…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…