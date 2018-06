Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componentii Selecao, daca acestia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al saselea titlu mondial, informeaza cotidianul sportiv Marca.Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana…

- Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componentii Selecao, daca acestia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al saselea titlu mondial, informeaza...

- Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componentii Selecao, daca acestia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al saselea titlu mondial, informeaza cotidianul sportiv Marca. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana…

- RUSIA 2018. Anglia a debutat cu dreptul și cu emoții la turneul final al Cupei Mondiale. Leii britanici s-au impus, in prelungiri, in fața Tunisiei, scor 2-1, grație dublei reușite de capitanul Harry Kane. Englezii au inceput in forța și au avut doua mari ocazii de gol in primele 3 minute, insa golul…

- Rusia a avut cheltuieli totale pentru pregatirea Campionatului Mondial de Fotbal din acest an de aproximativ 11 miliarde de dolari, pe parcursul a cinci ani, relateaza Bloomberg. Pe categorii de cheltuieli, 3,16 miliarde de dolari au fost alocati pentru constructia si renovarea de stadioane, 506,6 milioane…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, incepe joi, fiind la a 21- ediție. Imaginea turneului final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963, poreclit de sud-americani „Paianjenul Negru”. Cupa Mondiala de fotbal incepe joi, meciul de deschidere al…

- Cea mai mare lovitura suferita de o echipa cu tradiție, cu doar doua zile inainte de inceperea Campionatului Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Spania a ramas fara selecționer, cu 3 zile inaintea primului meci pe care il va susține la Mondial, cu Portugalia. Anunțat marți seara oficial la Real Madrid, Julen…