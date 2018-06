Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. O jurnalista a fost agresata in timp ce relata in direct, de la Cupa Mondiala. Un barbat necunoscut a atins-o pe sani și a incercat sa o sarute pe obraz. Tanara a ignorat incidentul și a continuat transmisiunea in direct. Julieth Gonzalez Theran lucreaza pentru postul de televiziune german…

- Mario Draghia, fost fotbalist la Dunarea Giurgiu, a fost gasit mort, marti seara, in apartamentul sau din cartierul Tineretului, anunța giurgiuveanul.ro. Colegii lui Mario Draghia (35 de ani), din Liga Prieteniei, au fost cei care au alertat pompierii, pentru a interveni in deblocarea ușii apartamentului…

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir ii raspunde in termeni duri președintelui PNL, Ludovic Orban, care l-a jignit dupa ce a parasit partidul la sfarșitul saptamanii trecute. Fostul liberal Daniel Zamfir a raspuns pe pagina sa de Facebook la insulta adusa de Ludovic Orban la adresa sa dupa ce a parasit PNL…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir confrma, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informații (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriașe pentru ca romanii sa fie urmariți. Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, distribuie un articol…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Deloitte, pe baza unor premise…