- PROGRAMUL MECIURILOR CM 2018 Programul meciurilor de marti 19 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Columbia - Japonia, la Saransk (Mordovia Arena, TVR 1, TVR HD), in Grupa H 18,00 (ora Romaniei) Polonia - Senegal, la Moscova (stadionul Spartak, TVR 1, TVR HD), in Grupa H 21,00…

- Columbia si Polonia vor debuta marti la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie), in timp ce echipa gazda va sustine deja al doilea sau meci in turneu, contra Egiptului. Programul meciurilor de marti 19 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Columbia - Japonia, la Saransk (Mordovia…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, incepe joi, fiind la a 21- ediție. Imaginea turneului final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963, poreclit de sud-americani „Paianjenul Negru”. Cupa Mondiala de fotbal incepe joi, meciul de deschidere al…

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta desfasurare, una dintre…

- Au mai ramas doar 26 de zile pana la startul Campionatului Mondial din Rusia. Competitia transmisa, in exclusivitate, de Televiziunea Romana va incepe pe 14 iunie, iar pana atunci va prezentam echipele calificate si orasele unde se vor disputa cele 64 de partide.

- FRANȚA - COLUMBIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. Franta si Columbia, ambele calificate la Mondialul 2018 din Rusia, vor disputa vineri seara un meci amical, cu trei luni inainte de Cupa Mondiala de Rusia (14 iunie-15 iulie). ''Generatia franceza este spectaculoasa'',…