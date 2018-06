Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a cincea de la Campionatul Mondial le aduce in scena pe reprezentativele Belgiei și Angliei. Ambele formații intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu dreptul turneul final din Rusia. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00.

- Reprezentativele Belgiei si Angliei vor intra luni, in competitie, in cea de-a cincea zi de la Cupa Mondiala din Rusia.In grupa E, Suedia si Coreea de Sud vor juca de la ora 15.00, la Niznii Novgorod. Belgia si Panama vor evolua de la ora 18.00, in grupa F, meciul fiind programat la…

- RUSIA 2018. Fostul mare fotbalist argentinian Diego Armando Maradona și-a cerut scuze pentru ca a fumat un trabuc in loja stadionului Spartak din Moscova, unde a avut loc meciul Argentina – Islanda, incheiat cu un surprinzator 1 la 1. ”Astazi a fost o zi dificila pentru Argentina, cu multa tensiune…

- RUSIA 2018. Brazilia si Germania, principalele favorite la castigarea trofeului, debuteaza duminica la turneul final al Cupei Mondiale. Deținatoarea trofeului va da piept cu reprezentativa Mexicului, in timp ce Selecao va debuta impotriva Elveției. In primul meci al zilei, de la ora 15.00, se vor duela…

- RUSIA 2018. FIFA a deschis o ancheta la scurta vreme dupa ce Campionatul Mondial de fotbal din Rusia a inceput. Asta dupa ce meciul Uruguay – Egipt (1-0) s-a jucat pe un stadion aproape gol. Partida a avut loc pe Ekaterinburg Arena, cel mai estic dintre stadioanele acestui turneu. Oficial, au fost 27.015…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…

- RUSIA 2018. Spania intalnește, vineri seara de la ora 21.00, Portugalia in primul duel adevarat al acestui turneu final de Cupa Mondiala. In celelalte doua partide ale zilei se vor intalni: Egipt vs Uruguay și Maroc vs Iran. Turneul final mondial din Rusia poate fi urmarit in direct la TVR. Egipt vs…