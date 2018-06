Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei a invins greu reprezentativa Tunisiei, cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Volgograd Arena, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir ii raspunde in termeni duri președintelui PNL, Ludovic Orban, care l-a jignit dupa ce a parasit partidul la sfarșitul saptamanii trecute. Fostul liberal Daniel Zamfir a raspuns pe pagina sa de Facebook la insulta adusa de Ludovic Orban la adresa sa dupa ce a parasit PNL…

- Rusia a avut cheltuieli totale pentru pregatirea Campionatului Mondial de Fotbal din acest an de aproximativ 11 miliarde de dolari, pe parcursul a cinci ani, relateaza Bloomberg. Pe categorii de cheltuieli, 3,16 miliarde de dolari au fost alocati pentru constructia si renovarea de stadioane, 506,6 milioane…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…

- RUSIA 2018. Faraonii au fost rapuși cu un minut inaintea finalului partidei cu Cavani și compania. Uruguay a trecut de Egipt, scor 1-0, printr-un gol marcat in minutul 89 de Jose Maria Gimenez. In ciuda faptului ca toți fanii fotbalului așteptau o confruntare spectaculoasa intre perechea Suarez – Cavani…

- Campionatul Mondial de fotbal incepe, joi, pe “Luzhniki” din Moscova unde va avea loc partida inaugurala, adica exact in același loc in care vom vedea marea finala din 15 iulie. Rusia și Arabia Saudita se vor afla in lumina reflectoarelor incepand cu ora 18.00 (ora Romaniei). Competiția va fi transmisa,…