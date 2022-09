Ruși își evacuează „de urgență” familiile din Crimeea și sudul Ucrainei! Ofițerii FSB încearcă să-și vândă locuințele ​Ofițerii de informații ucraineni raporteaza ca invadatorii ruși efectueaza o evacuare urgenta a familiilor lor din Crimeea și sudul Ucrainei, in timp ce ofițerii FSB incearca sa-și vanda in secret locuințele din peninsula in contextul contraofensivei forțelor ucrainene, relateaza Ukrainska Pravda . „Acțiunile de succes ale aparatorilor Ucrainei obliga așa-numitele autoritați din Crimeea ocupata temporar și din sudul țarii noastre sa-și mute de urgența familiile pe teritoriul Federației Ruse”, arata un comunicat al Direcției Principale de Informații. Angajații FSB incearca sa-și vanda locuințele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

