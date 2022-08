Rushdie a declarat în urmă cu câteva săptămâni pentru o revistă germană că în prezent duce o viaţă ”relativ normală” Intr-un interviu acordat doar cu cateva saptamani inainte de a fi injunghiat si grav ranit de un atacator in statul New York, scriitorul Salman Rushdie a declarat ca in prezent duce o viata ”relativ normala”, dupa ce a fost nevoit sa se ascunda ani intregi din cauza amenintarilor cu moartea, informeaza Reuters. Rushdie a vorbit, in cadrul unui interviu acordat revistei Stern din Germania, despre amenintarile pe care le vede la adresa democratiei din Statele Unite. A spus despre el ca este un optimist si a punctat ca fatwa, un decret religios emis in Iran in 1989 care indemna musulmanii din toata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

