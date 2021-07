Stiri pe aceeasi tema

- Elena-Gabriela Ruse a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie "WTA 250" de la Palermo, dupa ce s-a impus, duminica, în ultimul tur al calificarilor.Ruse (133 WTA si principala favorita în calificari) a învins-o pe jucatoarea italiana Camilla…

- ​Echipa Horia Tecau/Kevin Krawietz (România/Germania) s-a calificat, marti, în sferturile probei de dublu din cadrul turneului de categorie "ATP 500" de la Hambrug.Tecau si Krawietz (principali favoriți) au trecut, în prima mansa de cuplul Ruben Gonzales/Hunter Johnson…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a a dispus de bulgaroaica Isabella Sinikova, cu 6-3, 6-3, marti, in ultima runda a calificarilor, potrivit Agerpres.…

- Patricia Țig are parte de un start excelent la turneul de la Bad Homburg. Sportiva noastra a trecut de germanca Barthel, in primul tur, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, dupa un meci foarte bun, cu multe lovituri precise. Partida a durat o ora și 44 de minute. Daca in primul set a fost nevoie de un tiebreak…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Gabriela Talaba si Alexandra Dulgheru au acces in runda a doua a calificarilor pentru turneul de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. In turul intai, Monica Niculescu (33 ani, 175 WTA) a invins-o pe belgianca Yveline…