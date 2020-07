Stiri pe aceeasi tema

- Winners Open, turneul demonstrativ de tenis de la Cluj, si-a stabilit, vineri, semifinalele: Irina Begu a castigat Grupa B si o va infrunta pe tiza sa, Irina Bara, in timp ce Gabriela Ruse, neinvinsa in Grupa A, se va duela cu colega sa de generatie si partenera de dublu alaturi de care a jucat finala…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj-Napoca, vineri, dupa ce a invins-o dramatic pe Irina Begu cu 1-6, 6-4, 11-9, in ultimul meci din Grupa B. Cristian (162 WTA) era obligata sa castige meciul pentru a ajunge in semifinale, in vreme…

- Simona Halep a castigat Wimbledon 2019 invingand o categoric in finala pe Serena Williams. Din pricina pandemiei de coronavirus, turneul londonez nu se va disputa in 2020. Pe 5 iulie, campioana din Constanta va sustine un meci demonstrativ la dublu mixt la Cluj. Din pricina pandemiei de coronavirus,…

- Jucatorul Horia Tecau a efectuat, ieri, tragerea la sorti prin care a stabilit componenta celor doua grupe ale primului turneu de tenis organizat in Romania de la ridicarea restrictiilor impuse in contextul epidemiei de coronavirus, Winners Cup, care se va disputa la Cluj, intre 2 si 5 iulie. Conform…

- Dupa o lunga pauza, la Cluj va avea loc un turneu amical de tenis. Competiția este programata sa inceapa joi. Simona Halep va intra pe teren alaturi de colege de top din tenisul feminin romanesc: Irina Begu, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Georgia Craciun. Meciurile…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) promoveaza frumusețile Romaniei pe contul de Instagram, unul urmarit de 1,5 milioane de oameni din intreaga lume. Simona Halep revine pe teren la inceputul lunii iulie, intr-un turneu amical organizat la Cluj, la care vor mai participa Horia Tecau, Marius Copil, Irina…

