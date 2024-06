Stiri pe aceeasi tema

- Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile) sau Cincizecimea se sarbatoreste la cincizeci de zile de la Invierea Domnului (Sfintele Pasti). In acest an, sarbatoarea este duminica, 23 iunie. Sarbatoarea Cincizecimii, care are loc dupa Invierea lui Hristos si Inaltarea Sa la ceruri. A fost anuntata in Vechiul…

- Rusaliile sau pogorarea Sfantului Duh sunt sarbatorite la 50 de zile de la Data Paștelui și la 10 zile de la Inalțarea Domnului. Sarbatoarea mai este numita și Cincizecimea sau Duminica Mare și cu aceasta ocazie se incheie ciclul pascal care cuprinde Invierea, Inalțarea și Pogorarea Sfantului Duh. In…

- EMOȚII… Hușul traiește cea mai emoționanta perioada de peste an! Iunie este luna lui cireșar, cand evenimentele care vor conta o viața intreaga sunt traite de copii și parinții, deopotriva, cu o intensitate care nu se va uita niciodata. Serbari colorate, cu coronițe pentru premianți, cu marșul absolvenților…

- In fiecare an, odata cu sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului, de Ziua Eroilor, ii comemoram pe cei care au luptat si s-au jertfit pentru neamul romanesc. Cu aceasta ocazie, militarii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" alaturi de un grup de elevi ai Colegiului Tehnic Infoel, au desfasurat…

- Ilustrație: Laurențiu Mușoiu Omul care a anunțat ca poate pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore, Donald Trump, regreta ca nu a putut participa la festivitațile de “reincoronare” a lui Vladimir Putin ca țar nemuritor al Federației Ruse, intrucat nu a putut sa decoleze din sala de judecata, deoarece…

- Marti, 7 mai 2024, a treia zi de Sfintele Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Manastirea Habra de la Grosi – Baia Mare. A fost marcat hramul sfantului locas de inchinare, la care a fost prezent un mare sobor de preoti…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Sfintele Paști, marcheaza Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim și-i pomenesc pe Sfantul Mucenic Acachie, pe Sfantul Mucenic Codrat, pe Sfinții Mucenici Rufin și Satornin, pe Cuviosul Ioan Psihaitul, pe Sfantul Mucenic Maxim și pe Sfantul Nil Sorski, iar…

- RABDAREA ADUCE MANTUIRE… In cea de-a cincea Duminica a Postului Mare, Biserica a randuit citirea unei pericope din Sfanta Evanghelie dupa Sfantul Evanghelist Marcu, in care Mantuitorul Hristos le vorbește Sfinților Apostoli despre Patimile, Rastignirea și Invierea Sa. El le spune cu precizie ca, in…