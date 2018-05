Rusaliile au trecut, vine 1 Iunie. Cte ore muncește un romn anual, față de ceilalți europeni? O analiză pe sectoare economice Știu, subiectul merita o discuție mult mai ampla decat un simplu articol de presa. Dar pentru ca tocmai ce au trecut zilele libere de Rusalii și ne apropiem de o alta zi libera (1 iunie), poate ca nu ar fi lipsit de interes sa ne uitam la cine, la cat și la cum se mai muncește in Romania. Pentru ca echilibrul intre viața personala și cea petrecuta la birou capata tot mai multa importanța. Am facut o comparație pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistica și am constatat urmatoarele: fața de anul 2009, se muncește mai puțin (in numar de ore/salariat) in cele mai multe sectoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

