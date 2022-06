Rusalii în siguranță la Iasi. Sute de politisti vor asigura masurile de ordine publica Politistii ieseni vor fi la datorie in minicavanța de Rusalii și vor lua masuri pentru siguranța cetațenilor și fluidizarea traficului rutier. In minivacanța de Rusalii, zilnic, peste 150 de polițiști ieșeni vor fi la datorie și vor acționa, pentru siguranța cetațenilor și menținerea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica. In teren vor fi polițiști de la ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigare a criminalitatii economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistica, iar in cazul unor situații deosebite, luptatorii de la acțiuni speciale sunt pregatiți… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de politisti constanteni vor fi la datorie, zilnic, in aceasta minivacanta, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, astfel incat Sarbatoarea de Rusalii sa fie celebrata in siguranta.Peste 1.100 de politisti vor actiona vineri, sambata, duminica si luni in…

- IPJ Alba: Amenzi in valoare de peste 120.000 de lei, in minivacanța de 1 Mai. Bilanțul activitaților de ordine și siguranța publica in contextul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii IPJ Alba: Amenzi in valoare de peste 120.000 de lei, in minivacanța de 1 Mai. Bilanțul activitaților de ordine și…

- Peste 300 de politisti constanteni vor fi la datorie, zilnic, in acest sfarsit de saptamana, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, astfel incat Sarbatorile Pascale sa fie celebrate in siguranta. Politistii vor actiona, zilnic, in dispozitivul de ordine si siguranta publica,…

- In perioada 22-25 aprilie a.c., polițiștii de la structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, arme, explozivi si substante periculoase, dar si de la actiuni speciale, vor fi prezenți in strada astfel incat Sarbatorile Pascale sa fie petrecute…

- Polițiștii de la rutiera și ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru depistarea și sancționarea abaterilor comise de participanții la traficul rutier, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. In urma activitaților…

- Peste 150 de polițiști buzoieni vor fi la datorie, zilnic, in acest sfarșit de saptamana, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica astfel incat Sarbatorile Pascale Catolice și Sarbatoarea Floriilor sa fie petrecute in siguranța. Politistii vor actiona in acest sfarșit de saptamana…

- Peste 200 de politisti constanteni vor fi la datorie, zilnic, in acest sfarsit de saptamana, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, astfel incat Sarbatorile Pascale Catolice si Sarbatoarea Floriilor sa fie celebrate in siguranta. Politistii vor actiona, sambata si duminica,…

- Si in acest sfarsit de saptamana, pe raza judetului nostru vor avea loc mai multe evenimente in spatiul public astfel ca jandarmii maramureseni vor executa misiuni specifice in cooperare cu celelalte institutii abilitate pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in conditii de siguranta. Sambata,…