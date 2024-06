Rusalii 2024: Programul magazinelor și instituțiilor care lucrează cu publicul Odata cu minivacanța de Rusalii din acest an, marile magazine, mall-urile și instituțiile deschise publicului vor avea programe modificate, dat fiind ca 23 și 24 iunie sunt zile libere legale. Prima zi de Rusalii cade anul acesta intr-o duminica, pe 23 iunie, iar programul magazinelor și mall-urilor va funcționa conform regimului de weekend. In a […] The post Rusalii 2024: Programul magazinelor și instituțiilor care lucreaza cu publicul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

