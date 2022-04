Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut un apel la abolirea razboiului, inainte ca razboiul „sa aboleasca umanitatea”, pe fondul temerilor unui conflict global antrenat de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Papa s-a adresat miilor de oameni aflați in Piața Sfantul Petru din Roma pentru binecuvantarea sa…

- Premierul Nicolae Ciuca are luni o intalnire cu o delegație a Congresului SUA, potrivit unui anunț al executivului. Intalnirea va avea loc la ora 18.30, la Palatul Victoria. Vizita congresmanilor americani vine pe fondul razboiului din Ucraina, declanșat de invazia rusa. …

- Papa Francisc a calificat, duminica, conflictul din Ucraina „masacru fara sens” si a cerut liderilor sa opreasca „acest razboi dezgustator”, scrie Le Figaro. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a declarat suveranul pontif in fata a mii de persoane din Piata Sfantul Petru,…

- Prim-ministrul Israelului, Naftali Bennet a discutat, sambata, la Moscova, cu Vladimir Putin, timp de trei ore, despre situația comunitaților evreiești din Ucraina. Intalnirea a fost coordonata cu Statele Unite, Germania și Franța. Premierul israelian a ținut secreta aceasta vizita, el fiind insoțit…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Papa Francisc a efectuat, vineri, o vizita la Ambasada Rusiei, in apropiere de Sfantul Scaun, pentru a-si ”manifesta ingrijorarea fata de razboiul” din Ucraina, anunta Vaticanul, relateaza AFP. Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de ”peste o jumatate de ora”. Papa…

- Ministerul de Externe de la Paris a anunțat, marți seara, ca a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Vladimir Putin nu mai onoreaza semnatura Rusiei. Acum nu mai exista reguli privind stabilitatea si securitatea Europei.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin. Ofiialul Germaniei se intalneste, marti, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre criza legata de Ucraina. Cancelarul Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru…