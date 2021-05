Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa continuam ce am facut bine si sa imbunatatim ce a mers prost. Maratoanele de vaccinare au mers bine, dar in mediul rural trebuie sa apropiem oamenii de vaccinare. In acest moment nu exista nicio discutie in Guvernul Romaniei despre un vaccin impotriva Covid-19 care sa coste bani pentru populatie.…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, anunța ca vaccinul anticoronavirus va ramane gratuit, la fel ca și pana acum. Asta dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca romanii ar putea plati pentru imunizare. Citește și: Serviciile SECRETE ALE SUA arunca OMS in aer: ADEVARUL despre coronavirus…

- „Trebuie sa aducem vacicnul mai aproape de cetațeni. Avem rezultate bune daca ne uitam la orașe, dar daca ne uitam la zonele rurale, aici rezultatele nu sunt bune. Aici trebuie sa venim cu soluții sa aducem vaccinul mai aproape de oameni.Trebuie sa veniți cu soluții. In Romania vaccinul este gratuit…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea a inca 132.000 de doze vaccin impotriva COVID-19 Republicii Moldova, cu titlu gratuit, potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Sanatatii. Asta, in condițiile in care romanii refuza in numar mare sa se mai vaccineze cu AstraZeneca, deși programarea…

- Liviu Iolu, membru in Consiliul Național al PLUS, cere public explicații premierului Florin Cițu privind campania de vaccinare și il critica pentru ca „face un exercițiu de PR cu artificii și zurgalai” in timp ce batranii și bolnavii au ramas in mare parte nevaccinați. „Am o cifra. Doar 30% dintre batrani…

- Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele Camerei Deputaților și al PNL a precizat ca un eventual certificat de vaccinare va…

- Judecatoarea Madalina Afrasinie (foto) de la Tribunalul Bucuresti avertizeaza: restrictiile si masurile in forta luate impotriva romanilor in timpul pandemiei nu vor face altceva decat sa agraveze instrainarea dintre oameni. De altfel, aceasta adancire a faliei se vede in felul in care insusi premierul…

- Florin Cițu ii cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, documente care sa arate legalitatea in privința datelor despre vaccinare și testare pe care le-a facut publice. Suspiciunea este ca Ministerul Sanatații a facut publice unele informații in lipsa unor avize obligatorii. Chiar daca, public, cei…