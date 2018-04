Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Steluța Cataniciu face un apel catre ministrul al Educatiei Nationale, Valentin Popa, in care ii spune ca, in calitate de parlamentar din coaliția de guvernare si de parlamentar de Cluj, ii transmite nemultumirea profesorilor din Universitatea Babes-Bolyai, a studentilor si a intregii…

- Deputatul ALDE, Steluța Cataniciu, ii transmite o scrisoare deschisa ministrului Educației, Valentin Popa, prin care ii cere sa iși reconsidere decizia privitoare la alocarea locurilor bugetate in universitați. Steluța Cataniciu este extrem de nemulțumita de situația inregistrata la Universitatea…

- Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a decis, marti, audierea ministrului Educatiei, Valentin Popa, pe tema deciziei privind reducerea numarului de locuri bugetate pentru programele de licenta, masterat si doctorat la opt universitati."Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor…

- Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si Spania (+4,7%), arata un studiu Eurostat

- "Eu si primul ministru asteptam de la MAE cat mai repede propunerea de ambasador in Statul Israel. Este mai mult de un an de cand Romania nu are ambasador in Israel si nu este in regula absolut deloc”, spus Liviu Dragnea.Intrebat daca Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de…

- Diplomatul britanic si-a declarat speranta ca rezultatele luptei impotriva coruptiei vor ramane bune in continuare, intrebat fiind ce crede despre ultimele evenimente petrecute in domeniul Justitiei din Romania. "Pozitia noastra ramane absolut la fel. Noi constatam ca Romania a facut pasi…

- Social-democratii gorjeni recunosc faptul ca partidul a scazut in sondaje. Vicepresedintele PSD Gorj, Aurel Popescu, a declarat ca unul din motive este legat si de schimbarea Guvernului care ar fi generat o stare de nemultumire in randul populatiei. De asemenea, problemele legate de salarizare ar fi…

- Fifor a fost avizat cu 21 de voturi „pentru” si opt voturi „impotriva”. „Militarii acestia se intorc acasa si ne dorim sa se intoarca sanatosi. Din pacate, sunt si evenimente nefericite. Dincolo de aspectele fizice, exista si lucruri nevazute, pshice. Este, din pacate, cercetat foarte putin lucrul…