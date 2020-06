Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsufletit al IPS Pimen a ajuns la Suceava, miercuri seara, iar slujba religioasa a fost oficiata in curtea Manastirii Sf. Ioan cel Nou. Desi multi romani nu isi pot vedea rudele...

- Zeci de oameni cu probleme oncologice au stat in curtea spitalului Fundeni, fara sa respecte regulile referitoare la distanțarea sociala la intrarea in spital. Cu atat mai mult cu cat mulți dintre pacienții oncologici au sistemul imunitar slabit din cauza tratamentelor anticancer. Managementul spitalului…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (CJCCI), acesta este sau ar trebui sa fie la Botoșani ”creierul” luptei cu coronavirusul. In plina pandemie insa, tocmai acest CJCCI a fost afectat de Covid-19.

- Persoanele care au un venit net de pana in 500 de lei ar putea sa primeasca un ajutor financiar pentru plata chiriei. Potrivit proiectului aflat in lucru la Senat, acest ajutor va fi in valoare de 750 de lei și se va acorda atat pentru perioada starii de urgența, cat și trei luni dupa aceea.…

- In urma cu o saptamana, despre medicul Felix Sarboiu de la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, aflat acum in centrul unui scandal in care este acuzat ca a venit bolnav la munca si a ignorat testarea, puteai spune la modul laudativ ca s-a mutat cu totul langa pacienti.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu a afirmat intr-o conferinta de presa: „Au venit in țara și diverși indivizi care nu sunt demni de respect. Au venit, și eu spun lucrurilor pe nume, indivizi care nu s-au ocupat cu lucruri legale pe unde au fost și acum aici nu au din ce trai. Știm bine ca au existat…

- Un autocar venit din Marea Britanie a oprit pe Calea Eroilor unde au debarcat 5 persoane. Acestea au fost izolate de oameni, de comunitate cu ajutorul polițiștilor și jandarmilor. Un specialist al DSP a venit și le-a evaluat starea de sanatate. Nimeni nu prezinta simptome. Sunt direcționați catre domiciliu,…

- Un copil de patru ani din Deva, unul dintre cei mai mici pacienti bolnavi de coronavirus, este internat impreuna tata lui, si el depistat pozitiv, la Spitalul de boli infectioase din Timisoara. Tudor sufera si de o boala grava care necesita transplant.