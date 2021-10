Rupt din realitate: Un producător chinez „are” mașina zburătoare (VIDEO) Viitorul este mai aproape decat ne putem inchipui. Daca omenirea pare ca nu prea a evouat la capitolul sanatate, iata ca la capitolul tehnica sta din ce in ce mai bine. Producatorul chinez auto Xpeng a dat publicitații cateva informații și un clip video al unei mașini zburatoare, care va putea fi utilizat și terestru. Mașina nu poate fi comandata inca, iar compania a adaugat ca design-ul final se poate schimba pana la lansarea oficiala, planificata peste trei ani. Potrivit CNBC , mașina are uși laterale care se deschid in sus, dar nu pentru pasageri ci pentru a expanda doua rotoare pliabile care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

