Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna.Irina Rimes a fost operata. Surse din apropierea artistei a declarat, pentru protv.ro, ca operația a decurs bine. Vedeta se simte bine și va fi externata in scurt timp.Irina Rimes…

- Un incident șocant a avut loc, marți, in piața centrala din Targu Jiu. Un barbat a fost injunghiat. Agresorul a fugit, iar acum este cautat de polițiști. Martorii spun intre cei doi ar fi avut loc o cearta. UPDATE | Barbatul a murit, dupa cateva ore, in timp ce era supus unei intervenții chirurgicale,…

- Florin Salam a fost internat de urgenta intr-un spital din America. Cantarețul se confrunta cu grave probleme de sanatate, din cauza carora a fost nevoit sa isi anuleze toate concertele si sa faca o pauza destul de lunga.

- Un taximetrist din Botosani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de un client. Agresorul a fost prins de politisti si retinut pentru 24 de ore. Se banuie ca agresorul ar fi vrut sa-l talhareasca pe taximetrist.

- Un baiat de 17 ani a murit luni dimineata de mana mamei sale. Femeia i-a taiat gatul copilului sau si l-a injunghiat in abdomen dupa o cearta. Incidentul a avut loc luni dimineața in localitatea Saveni, judetul Botosani. Dupa o cearta in familie, femeia de 52 de ani a pus mana pe cutit si si-a injunghiat…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Plopenii Mari, judetul Botosani, a ajuns in stare grava la spital, cu hemoragie masiva, dupa ce si a infipt cutitul in abdomen, in timp ce incerca sa taie un porc care se zbatea, transmite Mediafax, scrie digi24.ro.Barbatul din localitatea Plopenii Mari a fost…

- Incident mai putin obisnuit intr-o scoala din judetul Botosani, dupa ce un adolescent a ajuns la spital deoarece a incercat sa intre la ore. Potrivit reprezentantilor unitatii, baiatul s-a invoit la mijlocul uneia dintre ore, motivand ca vrea sa mearga la toaleta.