- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a recunoscut intr-un interviu ca presedintele american Donald Trump nu greseste cu insistenta sa referitoare la necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar a avertizat ca astfel de actiuni ar trebui lasate pentru perioada post-pandemie.

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- "Cand luptati cu un nou agent patogen precum COVID-19 si veti gasi un vaccin care sa functioneze, veti avea nevoie de miliarde de doze", a declarat Mark Suzman, directorul executiv al fundatiei. "Exista sapte miliarde de oameni pe planeta si va trebui sa vaccinam practic toata lumea, dar nu avem capacitatile…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau altul, finanțata in mare parte de Statele Unite, totuși foarte China-centrica. Vom analiza bine acest lucru. Din fericire am respins sfatul OMS privind menținerea deschisa a granițelor cu China la inceput. De ce ne-a facut o astfel de recomandare greșita?",…

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…