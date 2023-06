Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit sambata prim-ministrului canadian Justin Trudeau, dupa vizita acestuia la Kiev, pentru asistenta militara acordata, mentionand ca furnizarea de munitie de artilerie de calibru 155 este deosebit de importanta, informeaza dpa, citat de Agerpres.Zelenski…

- Agenția ucraineana pentru energie nucleara a anunțat ca a oprit „la rece” și ultimul reactor care mai era in funcțiune de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, ca masura de siguranța, pe fondul inundațiilor provocate de prabușirea barajului Kahovka.Cinci din cele șase reactoare de la centrala…

- Rusia continua sa bombardeze zonele inundate din Herson, inclusiv punctele de evacuare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN. De asemenea, AIEA susține ca centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei continua sa pompeze apa din barajul Kahovka pentru a raci combustibilul.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a propus miercuri presedintilor Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, crearea unei comisii internationale de ancheta care sa elucideze ansamblul aspectelor legate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Zelenski a descris ruperea barajului Kahovka drept "o bomba ecologica de distrugere in masa" si a spus ca doar eliberarea intregii tari ar putea garanta ca noi acte "teroriste" nu vor mai avea loc. Casa Alba a declarat, marti, ca nu poate spune in mod concludent ce a cauzat distrugerea barajului, dar…

- Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean condamna distrugerea barajului din orașul Kahovka, in urma careia mai multe localitați din regiunea Herson, Ucraina, au fost inundate. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului din Kahovka din aceasta dimineața. Atacarea de catre Rusia a infrastructurii…

- Distrugerea de catre Rusia a hidrocentralei de la Kahovka confirma faptul ca fortele Moscovei ''trebuie sa fie alungate'' din intreaga Ucraina, a afirmat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters si Agerpres.