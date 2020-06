Rupere de nori, vînt şi inundaţii ■ precipitatiile abundente de pe 29 iunie au inundat curti si beciuri, iar copacii rupti ai intrerupt circulatia ■ meteorologii au emis noi avertizari de instabilitate, dar si o informare de disconfort termic ■ luna lui Cuptor debuteaza cu vreme sufocanta ■ Ploile torentiale, care au cazut in dupa-amiaza zilei de 29 iunie, au creat […] Articolul Rupere de nori, vint si inundatii apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ la nivel national au fost confirmate 26.582 de cazuri, 1.634 decese,18.912 vindecati Pana pe 29 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate.…

- ■ “nu putem sta nepasatori in fata acestor necazuri”, a declarat deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost recent in zonele afectate de inundatii in Neamt. “Din pacate, in ultimele zile judetul Neamt a fost lovit de inundatii si in…

- ■ prelungirea valabilitatii se face automat, posesorii lor neavind de facut nici un demers Guvernul Orban a materializat o propunere mai veche, aceea de prelungire a valabilitatii, cu 7 ani, a cardurilor de sanatate, emise piia la 31 decembrie 2014. Conform actului normativ, incepind cu luna iulie 2020,…

- Ploile torentiale de vineri seara, 19 iunie, au facut din nou probleme in judet, in conditiile in care mai multe localitati din zona Roman au fost sub cod rosu, fiind emis si un mesaj prin RO Alert in acest sens. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din curtile mai multor gospodarii din Roman,…

- ■ la nivel national sunt confirmate 22.760 cazuri, 1.451 decese si 16.117 vindecati ■ la Neamt, in total au fost inregistrate 931 cazuri ■ Pana pe 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- ■ o drumetie spre culmile muntelui scoate in calea turistului formatiuni stincoase ciudate ■ numele lor provine de la legendele locului ■ denumirea Piatra cu apa vine de la povestea lui „Budihau, un oier bogat dar slut de care fetele fugeau ca de Uciga-l Toaca“ ■ O drumetie pe potecile Olimpului romanilor,…

- ■ la nivel national sunt confirmate 19.133 de cazuri, 1.253 decese, 13.046 vindecati Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și…

- ■ spitalul din Bicaz este centru pentru preintimpinarea cazurilor de covid in rindul cetatenilor de pe Valea Muntelui ■ „Conditiile sint foarte bune, cald, aer conditionat, baie, astfel incit bolnavii se simt bine“, a declarat manegerul Letitia Damoc ■ „In ultimul timp asiguram consultatii on-line sau…