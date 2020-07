Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula, valabila joi si vineri, in in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in parte a Moldovei. Temperaturile vor ajunge si la 37 de grade Celsius. Pentru restul tarii, a fost emis cod galben sau cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pana…

- Pompierii intervin, duminica dupa-amiaza, pentru evacuarea apei din mai multe curți și subsoluri din București, inundate in urma ploilor abundente. Capitala se afla sub avertizare Cod portocaliu de furtuni pana la ora 18.30.Potrivit ISU București, pompierii intervin cu motopompe pentru extragerea…

- Imagini dezolante in zonele inundate din județul Caraș-Severin. Pompierii au fost chemați sa evacueze apa stransa in beciurile, curțile și gospodariile din mai multe localitați. In județul Timiș nu sunt probleme deosebite, la aceasta ora, anunța autoritațile, dar pericolul nu a trecut. In continuare…

- O rupere de nori puternica a lovit duminica seara municipiul Blaj. 12 strazi au fost inundate, zeci de subsoluri, garaje și pivnițe au fost inundate in cateva minute. Un copac a fost doborat de furtuna peste o casa, iar un alt copac a cazut pe drum. Autoritațile nu au anunțat inca detalii legate de…

- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…

- Traficul este momentan blocat pe strada Constructorilor (municipiul Turda) din cauza unui copac cazut de-a latul șoselei. Poliția Locala este la fața locului pentru devierea traficului. Strada Plopilor este foarte

- Descinderi ale organelor judiciare in Timis, Arad si Caras-Severin. Oamenii legii au descins in 32 de locatii din cele trei judete la persoane banuite de trafic de tigari. Politistii au gasit peste 100.000 de euro, in lei si valuta, tigari fara timbru, o arma neletala, arme albe dar si substante susceptibile…

- Incendiile de vegetație și-au facut simțita prezența in tot vestul țarii. Nu doar in Hunedoara și in Timiș, dar și in Caraș-Severin. Pompierii s-au luptat cu flacarile ore intregi. Flacarile au mistuit noua hectare de padure in Caraș-Severin. Incendiul a avut loc in Ocolul Silvic Moldova Noua. Zeci…