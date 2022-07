Stiri pe aceeasi tema

- Galeria de acces in Salina Praid a fost inundata iar cei aproximativ 500 – 1.000 de turiști care se afla in subteran sunt evacuați cu ajutorul microbuzelor. De la ora 14,00 a fost oprit accesul in subteran. Turistii aflati in salina au putut iesi fara probleme. In Salina a fost intrerupta și alimentarea…

- Zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin se vor afla luni si marti sub Cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat. Temperaturile vor inregistra frecvent valori de 36-38 de grade Celsius, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in toata tara, pana sambata dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 10:00, manifestarile de instabilitate atmosferica se vor…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vijelie si averse torentiale pentru localitati din judetele Covasna, Brasov, Harghita, valabila pana la ora 15:40.